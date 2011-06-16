Верстка, компоненты и меню joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки169 просмотров
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Нужно доделать сайт на joomla - www.5minut.net

1) сделать красивые сылки SEF

2) сделать редактируемое меню под дизайн (отображаются надписи только которы влезли)

3) добавить рисунок при загрузке

4) поправить полоску справа (сейчас отображается вместо правой левая)

5) поправить вывод формы входа и регистрации под дизайн сайта

6) убрать полосу прокрутки в фотогалерее

7) подобрать цвет календаря и шрифта в нем. (нужно учесть, что календарь показывает текущую дату)

8) подобрать фон, чтобы нормально снизу смотрелось при расширении на весь экран.

9) сделать регистрацию только по номеру телефона (т.е. логин должен состоять из 10 цифр и не может включать кроме цифр ничего более)

без предоплаты, но с контрактом от webmoney

указывайте цену и сроки

Joomla
13 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
zorya-art
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
13 лет назад
$70
2 дня
Работать с этой командой сплошное удовольствие. Исполнитель был очень ответственным человек.
Хороший заказчик! Приятно было работать.
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