Верстка, компоненты и меню joomla

Есть скрипт статистики - прилагаю Его нужно поправить: 1. все это должно лежать в папке www.alexyanovsky.com/business14/b/ 2. текст взять из www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html 3. форму вставить другую - прилагаю код (но выглядеть по оформлению форма должна так же как на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать сайт на joomla - www.5minut.net
1) сделать красивые сылки SEF
2) сделать редактируемое меню под дизайн (отображаются надписи только которы влезли)
3) добавить рисунок при загрузке
4) поправить полоску справа (сейчас отображается вместо правой левая)
5) поправить вывод формы входа и регистрации под дизайн сайта
6) убрать полосу прокрутки в фотогалерее
7) подобрать цвет календаря и шрифта в нем. (нужно учесть, что календарь показывает текущую дату)
8) подобрать фон, чтобы нормально снизу смотрелось при расширении на весь экран.
9) сделать регистрацию только по номеру телефона (т.е. логин должен состоять из 10 цифр и не может включать кроме цифр ничего более)
без предоплаты, но с контрактом от webmoney
указывайте цену и сроки
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