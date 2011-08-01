Доделать скрипт статистики

Требуется специалист с опытом на битриксе, нужно доделать функционал некоторых модулей . Основной функционал на сайте есть. Редакция стандарт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт статистики - прилагаю
Его нужно поправить:
1. все это должно лежать в папке www.alexyanovsky.com/business14/b/
2. текст взять из www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html
3. форму вставить другую - прилагаю код (но выглядеть по оформлению форма должна так же как на www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html )
4. проверить что она работает в smartresponder.ru - увеличивает счетчик по каналу "универсальный от Корсанова" при подписке - и нижняя и верхняя форма. и что на подписанный емейл приходит письмо подтверждения подписки после этого. доступ к счетчику www.smartresponder.ru:
login: yanovsky.test
pass: simi1943
5. поправить скрипт так, чтобы в файл stat.csv (который тоже нужно чтобы был в папке /b/) записывались не только подтверждения подписки - как сейчас работает, но и факт подписки, и факт захода на страничку, при этом прописывались дата-время, ip, поле REF, и параметр с которым был совершен переход. раньше это все работало в этом скрипте, а теперь по неясным причинам перестало.
доступ к фтп я дам.
6. готовое залить на фтп
7. перед отправкой мне - проверить тщательно что все работает как надо.
пожалуйста ставьте сразу срок и цену. а если неясно - задавайте вопросы в личку.
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