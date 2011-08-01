Доделать скрипт статистики

Веб-программированиеЗавершен3 заявки329 просмотров
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Есть скрипт статистики - прилагаю

Его нужно поправить:

1. все это должно лежать в папке www.alexyanovsky.com/business14/b/

2. текст взять из www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html

3. форму вставить другую - прилагаю код (но выглядеть по оформлению форма должна так же как на www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html )

4. проверить что она работает в smartresponder.ru - увеличивает счетчик по каналу "универсальный от Корсанова" при подписке - и нижняя и верхняя форма. и что на подписанный емейл приходит письмо подтверждения подписки после этого. доступ к счетчику www.smartresponder.ru:

login: yanovsky.test

pass: simi1943

5. поправить скрипт так, чтобы в файл stat.csv (который тоже нужно чтобы был в папке /b/) записывались не только подтверждения подписки - как сейчас работает, но и факт подписки, и факт захода на страничку, при этом прописывались дата-время, ip, поле REF, и параметр с которым был совершен переход. раньше это все работало в этом скрипте, а теперь по неясным причинам перестало.

доступ к фтп я дам.

6. готовое залить на фтп

7. перед отправкой мне - проверить тщательно что все работает как надо.

пожалуйста ставьте сразу срок и цену. а если неясно - задавайте вопросы в личку.

12 лет назад
mikeai
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
enclave
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отлично и быстро справился с поставленной задачей. Мелкие ошибки поправил стремительно. Рекомендую.
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