Автоматизация приема платежей

Есть скрипт статистики - прилагаю Его нужно поправить: 1. все это должно лежать в папке www.alexyanovsky.com/business14/b/ 2. текст взять из www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html 3. форму вставить другую - прилагаю код (но выглядеть по оформлению форма должна так же как на ...