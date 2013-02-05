Корректировки для интернет-магазина на PHP

При нажатии на ссылку "Выберите город" появляется всплывающая форма с перечнем городов из базы данных в 3-4 колонки (хорошо, если будет использована http://www.jacklmoore.com/colorbox), при этом возможен множественный выбор элементов, отмена выбора отдельного элемента, очистка всех ...
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Нужно доработать программную часть интернет-магазина gorodkaminov.ru. Изменения для системы администрирования и внешнего интерфейса сайта. Во вложении ТЗ. Было сделано для прежнего программиста, поэтому все, что не ясно, буду объяснять по ходу дела.
Сам сайт сделан на PHP, затем несколько раз корретировался под индивидуальные запросы. Разобраться нелегко :) Но очень нужно.
Жду готовности и примерной стоимости.
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