Корректировки для интернет-магазина на PHP

Нужно доработать программную часть интернет-магазина gorodkaminov.ru. Изменения для системы администрирования и внешнего интерфейса сайта. Во вложении ТЗ. Было сделано для прежнего программиста, поэтому все, что не ясно, буду объяснять по ходу дела.

Сам сайт сделан на PHP, затем несколько раз корретировался под индивидуальные запросы. Разобраться нелегко :) Но очень нужно.

Жду готовности и примерной стоимости.