Корректировки для интернет-магазина на PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки215 просмотров
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Нужно доработать программную часть интернет-магазина gorodkaminov.ru. Изменения для системы администрирования и внешнего интерфейса сайта. Во вложении ТЗ. Было сделано для прежнего программиста, поэтому все, что не ясно, буду объяснять по ходу дела.

Сам сайт сделан на PHP, затем несколько раз корретировался под индивидуальные запросы. Разобраться нелегко :) Но очень нужно.

Жду готовности и примерной стоимости.

PHP
11 лет назад
jvolkova
Юлия 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$300
10 дней
Олег откликнулся на мой проект, достаточно быстро начали работать. Обещался уложиться в 10 дней. Оплату попросил 100% и сразу. Сразу и перечислила. ТЗ у меня уже было готово, вопросы все обсудили буквально в 1-2 дня. Думала, отлично, нашла хорошего специалиста. Простые правки были сделаны быстро, грамотно. Но потом началась непонятная котовасия. Работа встала, на почту не было ни одного ответа на многочисленные мои письма. Прошло 2,5 месяца. Работа не доделана % на 60, Олег откликнулся только один раз ,когда я пообещала оставить отрицательный отзыв и опять тишина...Попросила вернуть деньги за несделанную работу - тишина...Мои выводы - та часть, которая была сделана - все на хорошем профессиональном уровне; обратной связи - никакой; сроки сорваны на 2 месяца; ошибки не исправлены, деньги потеряны...Подумайте, прежде чем начинать работу с Олегом.
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