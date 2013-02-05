Перенести верстку на битрикс

Взял проект и пропал. Нужно предупреждать если отлучились на целый день . Взять проект и не сделать ничего, крайне безотвественно. Зачем спрашивается вы так рвались взять этот проект. Никакого сотрудничества не продолжается. Данный человек обычный посредник, который раздает работу другим фрилансерам и я сомневаюсь что он их не кидает. Все что написано в его профиле - все лажа. Человек абсолютный ноль в веб-индустрии. Просто очередной любитель халявы.