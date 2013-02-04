Разработка медиапортала на ASP.NET

Задача сделать нечто подобное http://www.taxistory.ru Со своей базой, своими полями, натянуть на предоставленный макет. Требуется выполнить парсинг, натянуть на движок, выполнить дополнительные настройки по ТЗ, которое смогу предоставить в процессе выбора исполнителя. Жду отклик ТОЛЬКО от ...
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Требуется ASP.NET разработчик в проект по созданию информационно-развлекательного видеопортала.
Проект коммерческий, направлен на европейскую аудиторию, мультиязычный. Проект рассчитан на 4 месяца (4 этапа). Оплата поэтапная, 1000USD руб. за этап. Общее ТЗ проекта (описательное) прикреплено, детальное ТЗ каждому разработчику выдается менеджером перед каждым этапом отдельно.
Основная функция данного разработчика - создание интерфейса, работа с панелью администратора, общие блоки. Основные используемые технологии: ASP.NET, LINQ, MSSQL, Javascript. Приветствуется ответственность и самостоятельность. Код должен быть без "костылей", с комментариями. Основная тенденция - все лишнее убрать, оставшееся - должно работать как часы.
Общее ТЗ для данного разработчика на 1 этап (детальное описание ТЗ со схемой каждой страницы после утверждения кандидатуры):
Постановка задачи
- разработка инфраструктуры проекта
Подробно
Управление в панели администратора осуществляется в 2-х уровнях доступа: администратор и модератор. Администратор имеет права на все. Модератор имеет права на отчеты и модерацию контента пользователей.
• Пользователи.
o регистрация
o логин
o восстановление пароля
• Кабинет пользователя
o редактирование личной информации
o добавление онлайн-контента (упрощенный режим)
o добавление офлайн-контента (упрощенный режим)
o удаление аккаунта
o страница управления финансами
• Панель администратора
o панель перевода проекта, с возможностью импорта-экспорта в excel (модуль мультиязыка уже есть)
o просмотр зарегистрированных пользователей, управление
o управление контентом пользователей (просмотр, удаление, блокировка)
o управление категориями видео (создание структуры, дерево категорий)
o управление финансами (внутренние деньги, список пользователи/баланс на счете)
• Отчеты
o пользователи онлайн фильтр по категориям
o статистика посещения пользователей по времени и дням недели
o просмотр входящего контента (модерация, упрощенный режим)
Концепция проекта будет задана, генеральная структура БД будет предоставлена. Управление проектом и поддержка осуществляется техническим менеджером.
Утверждение кандидатуры: кандидат предоставляет пример работы (с примером кода), небольшое тестовое задание, короткое общение - и в работу.
Форма оплаты: жителям Беларуси - наличными, с составлением договора на физлицо либо на юрлицо (безнал), либо по договоренности. Другие страны - по договоренности. Предоплата: обсуждается.
* местонахождение в Беларуси приветствуется, но не является основополагающим.
Подбор кандидата осуществляется до 9 февраля 2013 г.
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