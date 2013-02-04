Разработка медиапортала на ASP.NET

$4000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Требуется ASP.NET разработчик в проект по созданию информационно-развлекательного видеопортала.

Проект коммерческий, направлен на европейскую аудиторию, мультиязычный. Проект рассчитан на 4 месяца (4 этапа). Оплата поэтапная, 1000USD руб. за этап. Общее ТЗ проекта (описательное) прикреплено, детальное ТЗ каждому разработчику выдается менеджером перед каждым этапом отдельно.

Основная функция данного разработчика - создание интерфейса, работа с панелью администратора, общие блоки. Основные используемые технологии: ASP.NET, LINQ, MSSQL, Javascript. Приветствуется ответственность и самостоятельность. Код должен быть без "костылей", с комментариями. Основная тенденция - все лишнее убрать, оставшееся - должно работать как часы.

Общее ТЗ для данного разработчика на 1 этап (детальное описание ТЗ со схемой каждой страницы после утверждения кандидатуры):

Постановка задачи

- разработка инфраструктуры проекта

Подробно

Управление в панели администратора осуществляется в 2-х уровнях доступа: администратор и модератор. Администратор имеет права на все. Модератор имеет права на отчеты и модерацию контента пользователей.

• Пользователи.

o регистрация

o логин

o восстановление пароля

• Кабинет пользователя

o редактирование личной информации

o добавление онлайн-контента (упрощенный режим)

o добавление офлайн-контента (упрощенный режим)

o удаление аккаунта

o страница управления финансами

• Панель администратора

o панель перевода проекта, с возможностью импорта-экспорта в excel (модуль мультиязыка уже есть)

o просмотр зарегистрированных пользователей, управление

o управление контентом пользователей (просмотр, удаление, блокировка)

o управление категориями видео (создание структуры, дерево категорий)

o управление финансами (внутренние деньги, список пользователи/баланс на счете)

• Отчеты

o пользователи онлайн фильтр по категориям

o статистика посещения пользователей по времени и дням недели

o просмотр входящего контента (модерация, упрощенный режим)

Концепция проекта будет задана, генеральная структура БД будет предоставлена. Управление проектом и поддержка осуществляется техническим менеджером.

Утверждение кандидатуры: кандидат предоставляет пример работы (с примером кода), небольшое тестовое задание, короткое общение - и в работу.

Форма оплаты: жителям Беларуси - наличными, с составлением договора на физлицо либо на юрлицо (безнал), либо по договоренности. Другие страны - по договоренности. Предоплата: обсуждается.

* местонахождение в Беларуси приветствуется, но не является основополагающим.

Подбор кандидата осуществляется до 9 февраля 2013 г.

11 лет назад
webapp-job
Гапанюк 
44 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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