Сграбить чужой скрипт, написать аналог

Нужен аналог такого скрипта

http://g-w-c.ru/selection_of_products_podbor_izdeliya/

все идентично кроме результата подбора, в нем продукция аналогично, только другой производитель.

Что нужно

1) Предоставить весь список результатов подбора с заданными параметрами, для замены нашим оборудованем

2) Сделать такой же скрипт уже с нашим оборудованием