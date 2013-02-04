Сграбить чужой скрипт, написать аналог

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен аналог такого скрипта

http://g-w-c.ru/selection_of_products_podbor_izdeliya/

все идентично кроме результата подбора, в нем продукция аналогично, только другой производитель.

Что нужно

1) Предоставить весь список результатов подбора с заданными параметрами, для замены нашим оборудованем

2) Сделать такой же скрипт уже с нашим оборудованием

11 лет назад
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Парсер странички сайта с подменой referer

    Необходимо создать парсер с подменой referer. Парсер по крону, каждые 5 минут "пробивает" страничку и ищет в тексте логин человека, если его находит, значит этот человек онлайн. Таким образом система составляет статистику онлайна человека. Подробнее все расскажу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести JS скрипт в WP

    Есть вот такой ф-ционал на сайте - http://b23.ru/hy4m где выбираешь квартиру, планировку и этаж, он показывает тебе квартиру, нужно сделать такую же вещь для этой страницы http://b23.ru/hyts Исходников сразу же скажу нету. Выводить можно на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести сайт с cms shop на cms Simpla

    1.Перенести сайт с системы управления cmcshop на смс simpla 2.Сохранить все ссылки,каталоги,фото и все детали связанные с продвижением сайта. 3.Нарисовать и повесить логотип. 4.Настроить цвета стандартного шаблона. 5.Настроить взаимодействие с платежной системой Робокасса. 6.Подвесить ярлыки с информацией мы принимаем ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Решить проблему спама на сайте

    $50

    Имеется сайт romma.ru После смены CMS, возникла проблема спама. Видимо, сайт попал в базу "хрумера" и каждый день теперь появляются новые говнотопики. Каптча проблему не решает. Руками чистить надоело. Появилась мысль переименовать URL-ы страниц регистрации на ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исчез сайт наполовину

    $10

    Добрый день, дорогой друг! У меня случилась непредвиденная неприятность. Мой сайт засыпали спамом в комментах. И я решила установить плагин antispam bee/ Но что-то сделала неправильно, и половина моего сайта исчезла. Восстановить его из бэкапов я не умею. Прошу помощи Задача: ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо спарсить зоотовары

    Здравствуйте, если не заняты взгляньте. На нашем сайте для образца заполнена одна категория http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuema... все абсолютно тоже самое как на сайте доноре http://zverek-shop.ru/dljasobak/suhiekorma В качестве движка магазина у нас Virtuemart 2.0.18 никаких изменений в структуру таблиц баз ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Плагин для SMF

    Требуется разработать плагин для форума SMF со следующим функционалом: 1) Препроцессинг контента постов: плагин должен изменять ссылки в выводимом контенте по несложному принципу. Весь код по замене ссылок уже готов и будет предоставлен в виде ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Каталог с ИМ на MODX Revolution 2.2.6

    Необходим каталог с интернет-магазином на MODX Revolution 2.2.6 Может быть несколько типов товаров, различающихся набором аттрибутов (текстовых). По этим аттрибутам можно сделать в каждом из разделов каталога фильтрацию. Один раздел = товар одного типа. Ну и стандартные ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подправить Wordpress-плагин

    Описание: Есть плагин VivaThMUbs который делает зум картинок в постах. Сам зум работает отлично. Он активируется чек боксом “Use Viva Zoom Effect” в параметрах медиафайла. После этого в стандартную ссылку для картинок вида: добавляется javascript: class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" И ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад