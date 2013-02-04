Каталог с ИМ на MODX Revolution 2.2.6

Необходим каталог с интернет-магазином на MODX Revolution 2.2.6

Может быть несколько типов товаров, различающихся набором аттрибутов (текстовых). По этим аттрибутам можно сделать в каждом из разделов каталога фильтрацию. Один раздел = товар одного типа.

Ну и стандартные функции интернет-магазина. Интересуют сроки и цена. Идеальный вариант - если у кого-то есть уже готовый такой каталог.