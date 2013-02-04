Приложение для ВК

есть сайт, http://trendland.ru/ если в него залогиниться вот тут http://trendland.ru/my_orders/ [email protected] atibjy151274 то вы увидите, что на странице любого товара, например http://trendland.ru/product_108154/ есть ссылка на источник в 90% случаев это сайт www.asos.com на нем есть информация о том есть ли данный товар ...