База данных с интеграцией со сторонним сервисом

Интересует разработка сервиса обмена валют (автоматический обмен и ввод/вывод) по типу https://e-obmen.net/ Хотелось бы детально обсудить, а так же хотелось бы понять ценовую политику, сроки и дальнейшую поддержку проекта, чтобы ориентироваться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рабочий инструмент: базу данных и интерфейс для поиска/добавления/импорта из execl и surveygizmo/экспорта в excel в и из нее людей с различными описаниями. Для понимания, речь идет о базе людей проходящих разного рода тестирования.
Логика работы интерфейса и некое подобие технического задания имеется. В целом, есть несколько сущностей, с которыми предстоит работать: респондент (участник тестирования) по которому имеется карточка с полями разными для разных проектов, нужно уметь их фильтровать и осуществлять по ним поиск; проект - в нем приминают участие сразу несколько респондентов.
В карточке респондента отображаются:
• номер,
• имя,
• пол,
• дата рождения,
• контакты,
• другие параметры, полученные из анкет, (Переменные из анкеты группируются).
• дата последнего заполнения анкеты,
• дата последнего участия в исследовании,
• все проекты, в которых он принимал участие. (типа «истории респондента», где отображаются даты участия в проекте, название и тип проекта, заполненная на проекте анкета),
• Да последнего обновления информации о респонденте (последних изменений).
На карточке есть возможность добавить респондента в черный список, оставить к нему комментарий, добавить статус, перенести в конкретный проект.
Кроме того, базу нужно интегрировать с
• api google календаря для проверки времени занятости своей лаборатории при приглашении в него респондента
• сервисом массовых рассылок, например www.unisender.ru
Интересует от Вас оценка проекта по времени и стоимости и примеры Ваших работ из портфолио с подобными базами данных. Отвечать прошу в проект.
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