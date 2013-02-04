База данных с интеграцией со сторонним сервисом

Нужно сделать рабочий инструмент: базу данных и интерфейс для поиска/добавления/импорта из execl и surveygizmo/экспорта в excel в и из нее людей с различными описаниями. Для понимания, речь идет о базе людей проходящих разного рода тестирования.

Логика работы интерфейса и некое подобие технического задания имеется. В целом, есть несколько сущностей, с которыми предстоит работать: респондент (участник тестирования) по которому имеется карточка с полями разными для разных проектов, нужно уметь их фильтровать и осуществлять по ним поиск; проект - в нем приминают участие сразу несколько респондентов.

В карточке респондента отображаются:

• номер,

• имя,

• пол,

• дата рождения,

• контакты,

• другие параметры, полученные из анкет, (Переменные из анкеты группируются).

• дата последнего заполнения анкеты,

• дата последнего участия в исследовании,

• все проекты, в которых он принимал участие. (типа «истории респондента», где отображаются даты участия в проекте, название и тип проекта, заполненная на проекте анкета),

• Да последнего обновления информации о респонденте (последних изменений).

На карточке есть возможность добавить респондента в черный список, оставить к нему комментарий, добавить статус, перенести в конкретный проект.

Кроме того, базу нужно интегрировать с

• www.surveygizmo.com,

• api google календаря для проверки времени занятости своей лаборатории при приглашении в него респондента

• сервисом массовых рассылок, например www.unisender.ru

Интересует от Вас оценка проекта по времени и стоимости и примеры Ваших работ из портфолио с подобными базами данных. Отвечать прошу в проект.