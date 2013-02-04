Провести доработку интернет-магазина (Amiro)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Необходимо провести доработку интернет-магазина, написанного на Amiro. Необходимо: доработать дизайн, произвести настройку блоков движка, интегрировать готовые модули. ТЗ готов выслать на почту.

11 лет назад
Lbisiy
Марат 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад