Анализ сайтов и составление ТЗ для программиста

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Анализ 4-х сайтов и составление ТЗ для программиста

Есть 4 основных ресурса,

www.Itc.ua

www.mywed.ru или www.wedlife.ua

www.hotline.ua или www.price.ua

www.kinolife.eu

Есть мое видение будущего портала.

Нужно проанализировать ресурсы и инструменты которые используются на описанных выше ресурсах и чётко прописать это в ТЗ для программиста

и дизайнера.

Руслан info () ivideoforum.org

11 лет назад
artgroup2010
Руслан 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад