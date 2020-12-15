Приветствую друзья! С 2004 года занимаюсь видео и анимацией. Пишите в месенджеры, могу не заходить на сайт..

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Видео и анимация для меня основной бизнес. Работаю в видео уже 15 лет.

В последнее время больше уклон на видео для бизнеса и соцсетей, оформление youtube каналов и видеообзорі для интернет-магазинов. Премьер, Афтер, Фотошоп, Иллюстратор.