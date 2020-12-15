artgroup2010

Руслан artgroup2010

 
46 летУкраина/Чернигов
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Приветствую друзья! С 2004 года занимаюсь видео и анимацией. Пишите в месенджеры, могу не заходить на сайт..

Viber  (050) четире 65-74-35

Telegram (063) 6 четире 6-02-26

https://www.facebook.com/artgroupstudio

Видео и анимация для меня основной бизнес. Работаю в видео уже 15 лет.

В последнее время больше уклон на видео для бизнеса и соцсетей, оформление youtube каналов и видеообзорі для интернет-магазинов. Премьер, Афтер, Фотошоп, Иллюстратор.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$20
2 балла
3 года назад
Создать Видео для Таргета в Инсте
Неадекват ! Оставил мне негативный отзыв ! Работа оплачена ! На обоюдное решение убрать негативные отзывы не соглашается ! Не рекомендую !!!!