Приветствую друзья! С 2004 года занимаюсь видео и анимацией. Пишите в месенджеры, могу не заходить на сайт..
Viber (050) четире 65-74-35
Telegram (063) 6 четире 6-02-26
https://www.facebook.com/artgroupstudio
Видео и анимация для меня основной бизнес. Работаю в видео уже 15 лет.
В последнее время больше уклон на видео для бизнеса и соцсетей, оформление youtube каналов и видеообзорі для интернет-магазинов. Премьер, Афтер, Фотошоп, Иллюстратор.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Креатив APP для кафе и ресторанов98 просмотров
- Видеоотчеты с мероприятий.81 просмотр
- Видео и анимация. (Видео без звука)91 просмотр
- Анимационные ролики, адаптация шаблонов91 просмотр
- Креатив. Сделал буквально вчера.86 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
3 года назад
Неадекват ! Оставил мне негативный отзыв ! Работа оплачена ! На обоюдное решение убрать негативные отзывы не соглашается ! Не рекомендую !!!!