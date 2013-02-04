Подключить два модуля для магазина на Opencart

$250
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок196 просмотров
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1. Есть модуль готовый (импорт/экспорт), который работает с фильтрами.

Вот он: http://opencartforum.ru/files/file/316-exportimport-ocstore-v-151x-152-h1title-filter-soor/

Его надо внедрить на сайт.

2. Подключить модуль простого заказа: http://opencartforum.ru/files/file/388-простой-заказоформление/

OpenCart
11 лет назад
Insolite_88
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ODESSA40
Игорь 
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
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