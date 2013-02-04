Программист+верстальщик со знанием jQuery

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен срочно программист+верстальщик со знанием jQuery желательно работающий с самописками на проект. Преимущественно на долгосрочное сотрудничество. Краткое ТЗ прилагается. Суть работы, создание сайта под ключ, работа не для новичков. Работаю без предоплаты, оплата по частям выполненного задания.

jQuery
11 лет назад
Strekoza5
Евгения 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Фильтры на движок cs-cart

    Всем добрый день! Такая задача: есть интернет магазин a-savida.kiev.ua/ , в детальном описании товара есть его характеристики, к примеру a-savida.kiev.ua/acer-asp... , Надо сделать фильтр по характеристикам. Знатоки этого движка меня поймут. Детали и подробности по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать простейшую панельку

    $50

    Сделать простейший сайт, в котором ,будет закрытый раздел, доступный после регистрации. Более подробно: 1. Регистрация - требовать обязательно почту, не обязательно ICQ, Skype, Jabber 2. Генерировать пароль и высылать на почту 3. Данные о регистрации хранить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать новый раздел на сайте

    На сайте (ukrfoto.net) стоит самописная cms с плохо структурированным и не оптимизированным кодом ( без использования фреймворков, паттернов и orm)... Задача - создать новый раздел "Новости", чтобы из админки можно было добавлять материалы.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт показа страницы другого сайта на моем

    $50

    Скрипт должен выполнять роль некого веб-прокси. Пользователь, зайдя на мой сайт, должен увидеть страницу с другого сайта (сайта донора). Схема приблизительно следующая: пользователь -&gt; скрипт -&gt; сайт донор. Скрипт должен уметь авторизоваться на сайте доноре ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать активной рубрику "вопрос-ответ"

    $50

    Здравствуйте. Необходимо, чтобы в этой рубрике: http://www.aquatandem.ru/dmenu/1359365176.htm остались только вопросы в список. При нажатии на вопрос должен появляться ответ. Выглядеть это должно примерно так: http://4pna.com/showthread.php?t=8742 CMS - самопис

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 1-С "Битрикс"

    1. Создать инфоблок для слайдера : должны быть поля: картинка по умолчанию название 1 картинка при наведении; название 2 активность Слайдер готовый только подвязать под битрикс 2. Галерею Пример: www.amtek.com.ua/foto.htm... Суть работы галереи: Галерея включает в себя картинки расположенные плиткой. При наведении черно-белая картинка меняется на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вставка

    http://www.rapidshop.org/ru/shopping_cart_software_ru.html На этом сайте "есть форма каталога товаров" оранжевая пицца можно ли ее вставить в интернет магазин цведиз.рф.и прикрутить онлайн оплату которая на цведиз.рф? И если есть возможность и время заполнить товаром примерно 600 картинок ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад