Программист+верстальщик со знанием jQuery

Всем добрый день! Такая задача: есть интернет магазин a-savida.kiev.ua/ , в детальном описании товара есть его характеристики, к примеру a-savida.kiev.ua/acer-asp... , Надо сделать фильтр по характеристикам. Знатоки этого движка меня поймут. Детали и подробности по ...