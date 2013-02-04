Сделать простейшую панельку

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка177 просмотров
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Сделать простейший сайт, в котором ,будет закрытый раздел, доступный после регистрации.

Более подробно:

1. Регистрация - требовать обязательно почту, не обязательно ICQ, Skype, Jabber

2. Генерировать пароль и высылать на почту

3. Данные о регистрации хранить в БД MySQL для каждого пользователя

4. После регистрации доступна кнопка покупки через ВМ

5. После покупки доступна уникальная ссылка для каждого пользователя, в ссылке код, который бы отдавал содержимое TXT файла.

6. Сделать привязку ссылки к пользователю по 2 ИП адресам или маскам подсети, два поля привязки сделать под ссылкой. Соответственно ссылка и данные о привязке так же занесены в БД

7. Это основное, возможны небольшие дополнения или уточнения.

Чем дешевле, тем лучше. Я знаю что это сделать недолго, просто своего времени совсем нет.

11 лет назад
CoolWarenik
Иван 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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