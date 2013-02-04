1-С "Битрикс"

Всем добрый день! Такая задача: есть интернет магазин a-savida.kiev.ua/ , в детальном описании товара есть его характеристики, к примеру a-savida.kiev.ua/acer-asp... , Надо сделать фильтр по характеристикам. Знатоки этого движка меня поймут. Детали и подробности по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создать инфоблок для слайдера :
должны быть поля:
картинка по умолчанию
название 1
картинка при наведении;
название 2
активность
Слайдер готовый только подвязать под битрикс
2. Галерею
Пример: www.amtek.com.ua/foto.htm...
Суть работы галереи:
Галерея включает в себя картинки расположенные плиткой. При наведении черно-белая картинка меняется на цветную, а при клике открывается в новом окне большая картинка.
Добавление картинок в соответствующую категорию.
При клике на новое окно оно закрывается. Новое окно должно быть центрировано и растягиваться на размер большой картинки.
Создать в Битрексе соответствующий блок .
Для галереи нужно доработать функционал для открытия и закрытия в новом окне. И подвязать под битрикс
Предлагайте сроки и цену.
Спасибо!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Написать OCR скрипт картинок-телефонов Авито и Сландо. Принцип действия простой - подставляется картинка с телефоном, скрипт отдаем в текстовом виде телефон. Надо написать в виде класса или функции, на входе - картинка с телефоном. на выходе ...Завершен11 лет назад
http://www.rapidshop.org/ru/shopping_cart_software_ru.html На этом сайте "есть форма каталога товаров" оранжевая пицца можно ли ее вставить в интернет магазин цведиз.рф.и прикрутить онлайн оплату которая на цведиз.рф? И если есть возможность и время заполнить товаром примерно 600 картинок ...Закрыт11 лет назад
Приглашаем в проект программиста, знакомого с Джумлой. Необходимо по имеющимся шаблонам и вёрстке собрать сайт на Джумле. html-вёрстку предоставляем. Срок две недели. Оплата на любой кошелёк.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо реализовать на основе стандартного компонента Новостей ajax подгрузку контента. По сути это аналог постранички при включенном аяксе только контент должен подгружаться (добавляться) под уже показанный (аналог стены в контакте) Цена/срок?Закрыт11 лет назад
- $240
Нужно немножко каталог переделать на CMS самописной. Нужно каталог сделать не одноуровневым, а многоуровневым, все как по структуре, которая приложена в задании. URL менять не надо оставить такуюже вложенность — если не получится так то дайте ...Завершен11 лет назад
После удаления вируса в админке появились два косяка: 1. Перестало работать верхнее меню (скрин 1). Кнопки: Сайт,Все меню,Материалы,Компоненты,Расширения,Инструменты,Помощь были выплывающими (стандарт для джомлы из коробки). 2. Перестали работать кнопки: Показать,Скрыть,Копировать,Удалить,Изменить,Создать,Помощь (скрин 2). Оплата киви.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется сначала написать скрипт либо доработать текущей Скрипт Он Ищет сначала в одной категории выводит Меню потом в следующей и выводит Вопрос и всплывающем окне ответ на вопрос так же должна быть постраничная навигация Обязательно знание Jquery History,php По запросу ...Закрыт11 лет назад
- $1500
Работа только для профи. Реально оценивайте свои возможности! (примерный бюджет ~ 1500 wmz) Указывайте, пожалуйста, ваши лучшие работы, предложение по CMS, примерную цену и примерные сроки. Должен быть оптимизированный скрипт под ПС с хорошей индексацией. Страницы должны быть ...Закрыт11 лет назад
Сделать выгрузку курсов в формате xml. monsterwm.com В движке предусмотрено только выгрузка курсов при обмене. А нужно еще чтобы и при вводе и выводе.Завершен11 лет назад