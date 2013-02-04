1-С "Битрикс"

1. Создать инфоблок для слайдера :

должны быть поля:

картинка по умолчанию

название 1

картинка при наведении;

название 2

активность

Слайдер готовый только подвязать под битрикс

2. Галерею

Пример: www.amtek.com.ua/foto.htm...

Суть работы галереи:

Галерея включает в себя картинки расположенные плиткой. При наведении черно-белая картинка меняется на цветную, а при клике открывается в новом окне большая картинка.

Добавление картинок в соответствующую категорию.

При клике на новое окно оно закрывается. Новое окно должно быть центрировано и растягиваться на размер большой картинки.

Создать в Битрексе соответствующий блок .

Для галереи нужно доработать функционал для открытия и закрытия в новом окне. И подвязать под битрикс

Предлагайте сроки и цену.

Спасибо!