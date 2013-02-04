Скрипт Вопрос-Ответ на AJAX & Jquery

Здравствуйте!

Требуется сначала написать скрипт либо доработать текущей Скрипт

Он Ищет сначала в одной категории выводит Меню потом в следующей и выводит Вопрос и всплывающем окне ответ на вопрос

так же должна быть постраничная навигация

Обязательно знание

Jquery History,php

По запросу ТЗ

Skype : Deorg-SK