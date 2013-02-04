Скрипт Вопрос-Ответ на AJAX & Jquery

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется сначала написать скрипт либо доработать текущей Скрипт

Он Ищет сначала в одной категории выводит Меню потом в следующей и выводит Вопрос и всплывающем окне ответ на вопрос

так же должна быть постраничная навигация

Обязательно знание

Jquery History,php

По запросу ТЗ

Skype : Deorg-SK

jQueryAjax
11 лет назад
gremwiz
Лев 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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