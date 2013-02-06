Исправить (удалить) двойные ссылки на сайте

Веб-программированиеЗавершен1 заявка170 просмотров
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при создании онлайн-генератором файла sitemap.xml показывает двойные ссылки на одни и те же страницы, хотелось бы найти их на сайте и исправить, например, убрать ссылку с "index.php" (пример):

www.germanmed.info/index.php?page=karzinoma и ссылка

http://www.germanmed.info/lechenie-germany/onkologie-in-germany/karzinoma.html

и еще пример:

http://www.germanmed.info/gastroskopie/ и ссылка

http://www.germanmed.info/diagnostika/diagnostik-gastroenterologie/gastroskopie.html

Сайт сделан на cmsmadesimple, адрес www.germanmed.info

жду предложений -срок и цена.

Оплата через Webmoney

11 лет назад
itr-ru
66 летГермания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vario
60 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
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