itr-ru

Евгений itr-ru

 
68 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
администратор компании медицинского туризма GMI Company Berlin

Администратор компании мед-туризма GMI Company Berlin.

Наполнение сайта материалами (статьями) о возможностях проведения диагностики и лечения в Германии.

Техническое обслуживание сайта.

Продвижение сайта.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Перенести сайт на Contao на VPS хостинг
Отличный заказчик Четкая задача, быстрая оплата. Приятно работать!
Работа была выполнена грамотно и оперативно. Рекомендую всем и сам буду в дальнейшем обращаться.
Ответный отзыв
taisiaexf
Таисия 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доработка лого на сайт
Спасибо Евгению за заказ, приятно когда заказчик знает чего хочет.
Спасибо за работу, все было сделано в срок и согласно моим пожеланиям.
Ответный отзыв
delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Небольшая доработка шаблона в CMS Made Simple
Отличный заказчик, всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все было сделано быстро, как я и хотел, общее без проблем, однозначно рекомендую всем и сам буду обращаться в дальнейшем!
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obolenska
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт готовыми статьями
Спасибо! Приятно было работать. Чётко сформулированное задание, всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Работа была сделана качественно и в оговоренные сроки. Были на связи по скайпу, если возникали какие-то вопросы по выполнению работы. Мои предложения по дополнительной корректировке текста были восприняты с пониманием. Сотрудничеством доволен и буду обращаться и дальше. Однозначно рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
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dystar
Кирилл 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Доработать меню сайта на cms made simple (css)
CSS
Евгений четко и понятно поставил задачу, оперативно проверил внесенные правки. Пошел навстречу при выборе способа оплаты. Рекомендую всем такого заказчика.
Кирилл грамотно и в срок выполнил поставленную задачу, был доступен для связи, буду обращаться и впредь. Однозначно рекомендую!
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