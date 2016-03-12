Есть картинка (лого), которая будет использоваться в макете печати. Ее нужно разделить на отдельные элементы (стилизованная фигура, круги, ...), чтобы в оттиске печати картинка не была одним целым. Помимо этого можно добавить штриховку элементов. Жду ...
Администратор компании мед-туризма GMI Company Berlin.
Наполнение сайта материалами (статьями) о возможностях проведения диагностики и лечения в Германии.
Техническое обслуживание сайта.
Продвижение сайта.
- Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Возникли проблемы при переносе сайта на cms Contao на новый хостинг. Бэкап файлов сайта и базы данных для переноса взяты с работающего проекта, нужно будет разобраться с ошибками, возникшими на новом хостинге. Ссылка на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на Contao CMS хотелось бы увеличить скорость загрузки страниц путем сокращения выводимого в браузер кода. Имеется в виду не только (и не столько) уменьшение js, css, размеров картинок и т.п. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на cms Contao (шаблон Tao от Rocksolid), нужно грамотно добавить коды в шаблоны страниц сайта, т.е., как я понимаю, создать новый модуль (или модули) с кодами счетчиков Яндекса и Гугла. По ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно перенести сайт на СМС Contao на новый хостинг (VPS), есть архив файлов и дамп базы данных. На хостинге установлен ISP Manager, все можно делать через него, данные для входа будут предоставлены. База ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо проверить наличие имеющихся на сайте мета-тегов (мин. 150 страниц) и написать новые (при необходимости доработки или отсутствии) title, description и keywords. Title должны в нескольких словах давать короткое и яркое представление об информации на странице, длина оптимальная, предпочтительно ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Проблему эту скорее можно отнести к особенностям cms Contao, поскольку она отображает URL адреса страниц сайта, находящихся в различный подразделах, всегда в корне сайта, что в общем-то неплохо, но в данном случае речь идет о ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Таисия, добрый вечер, мне понравилась Ваша работа, поэтому хочу предложить Вам доработать лого нашей компании, сайт компании будет переведен на новый хостинг и на новый дизайн, даю ссылки на страницу со стандартным лого (от ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Была установлена свежая версия CMS Made Simple, в результате не могу исправить текст ссылки в шаблоне"вы находитесь здесь" - этот текст нужен, а показывает текст "You are here:" Просьба подавать заявки с разумной стоимостью ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Стоит свежая CMS Made Simple 2, Постоянно в логах сервера "error_log" выдает ошибку: "PHP Warning: Parameter label is not known by module Navigator dropped in /home/germanme/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php on line 652" в строке 652 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
После переноса сайта на новый хостинг появились небольшие глюки с адаптивным дизайном. Используется cms made simple. Нужно найти ошибки и поправить. адрес старого сайта, где все работает: http://www.germandmed.info/ адрес нового, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Есть новый сайт на cms made simple, частично заполнен статьями, нужно заполнить его до конца готовыми статьями со старого ресурса. Статей около 60 шт., добавление происходит через административный раздел сайта (данные для входа будут ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо доработать css горизонтального меню сайта на cms made simple Проблема: при раскрытии одной из позиций горизонтального меню сквозь нижние строчки меню просвечивает текст страницы. Что нужно сделать: нужно доработать стилей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо выполнить доработку на сайте на основе cms made simple: 1. Разместить контактные телефоны в шапке сайта 2. Убрать использование заголовков H1..H4 из навигационных и сквозных элементов сайта. Заменить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Была сделана свежая установка CMS Contao, при включении в настройках Contao функции URL происходит ошибка: работает нормально только главная страница, в остальных показывается просто белая страница. Адрес сайта: german-med.info ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт около медицинской тематики на cmsmadesimple, дизайн не менялся больше 4 лет. Хотелось бы перевести его на Typo3. Нужен новый шаблон или (как вариант) доработка одного из существующих (выбранных в инете). ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать горизонтальное меню сайта germanmed.info Проблема: при наведении мыши на пункт меню "клиники" сквозь нижнюю строчку меню "клиники Германии по профилю заболевания" просвечивает текст страницы. Что нужно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для сайта медицинской тематики (организация лечения за рубежом) www.germanmed.info необходимо выполнить полную внутреннюю оптимизацию: - написать теги Title, - keywords, - description, - h1 и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Обновил версию сайта на последнюю, CMS: cmsmadesimple при попытке открыть и изменить контетн на любой странице сайта выдает ошибку: Fatal error: Call to a member function TemplateId() on a non-object in /home/account_name/public_html/plugins/function.stylesheet.php on ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо выполнить оптимизацию мета-тегов title, description, keywords и заголовков под содержание страниц сайта www.germanmed.info. Тематика сайта - медицинский туризм. Количество страниц около 100, из них часть с уже готовыми мета-тегами, их тоже нужно ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад