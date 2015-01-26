Доработать меню сайта на css

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок200 просмотров

Необходимо доработать горизонтальное меню сайта germanmed.info

Проблема:

при наведении мыши на пункт меню "клиники" сквозь нижнюю строчку меню "клиники Германии по профилю заболевания" просвечивает текст страницы.

Что нужно сделать:

нужно доработать меню так, чтобы эту "прозрачность" убрать и, при возможном добавлении следующих позиций меню (вниз), этого так же не возникало.

Условия работы:

данных для входа на сайт не предоставляется, нужно будет самому локально проинсталлировать cmsmadesimiple (на ней сделан сайт) и сделать доработку кода (скорее всего это лишь стили css).

Затем эти изменения описать (что конкретно было изменено и где) и прислать.

Просьба присылать заявки с указанием желаемого бюджета.

CSS
11 лет назад
itr-ru
68 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

idtimeless
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена в кратчайшие сроки, все сделано согласно тех-задания, общение было коротким и продуктивным, рекомендую всем!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

idtimeless
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад