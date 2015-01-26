Доработать меню сайта на css

Необходимо доработать горизонтальное меню сайта germanmed.info

Проблема:

при наведении мыши на пункт меню "клиники" сквозь нижнюю строчку меню "клиники Германии по профилю заболевания" просвечивает текст страницы.

Что нужно сделать:

нужно доработать меню так, чтобы эту "прозрачность" убрать и, при возможном добавлении следующих позиций меню (вниз), этого так же не возникало.

Условия работы:

данных для входа на сайт не предоставляется, нужно будет самому локально проинсталлировать cmsmadesimiple (на ней сделан сайт) и сделать доработку кода (скорее всего это лишь стили css).

Затем эти изменения описать (что конкретно было изменено и где) и прислать.

Просьба присылать заявки с указанием желаемого бюджета.