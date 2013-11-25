Доработка интернет-магазина на Друпал 7+Commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок107 просмотров

Необходимо добавить для каждого товара возможность указать свою цену доставки.

Drupal
11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров