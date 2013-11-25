Незначительные правки на WP

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Закрыт7 заявок174 просмотра

1. Заменить слайдер на главной http://edu-deti.ru/

2. Перераспределить выведение записей в рубриках

оплата ЯД

WordPress
11 лет назад
dav-comp
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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