Вообщем я уже установил ARTIO JoomSEF на joomla 1.5, но не могу настроить вывод title и мета тегов, так же в некоторых модулях стоят ссылки не те которые я прописал ARTIO JoomSEF. Сайт http://www.sunsib.ru/. ...
Незначительные правки на WP
1. Заменить слайдер на главной http://edu-deti.ru/
2. Перераспределить выведение записей в рубриках
оплата ЯД
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