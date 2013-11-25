Помощь по битриксу

http://ph173384.www12.pagehost.ru/

нужно настроить структуру - настроить вывод категорий в левое меню. на главно селать вывод только категори товаров, а при переходе уже подкатегорий.

сейчас там все очень запутанно. прош не ломить цену так как для спеца по битриксу тут работы на полчаса.

и еще одна задаа - этот же сайт поставить на еще один хостинг либо на этом же хостинге сделать дублера - но с разнм доменом