Помощь по битриксу

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Закрыт3 заявки148 просмотров

http://ph173384.www12.pagehost.ru/

нужно настроить структуру - настроить вывод категорий в левое меню. на главно селать вывод только категори товаров, а при переходе уже подкатегорий.

сейчас там все очень запутанно. прош не ломить цену так как для спеца по битриксу тут работы на полчаса.

и еще одна задаа - этот же сайт поставить на еще один хостинг либо на этом же хостинге сделать дублера - но с разнм доменом

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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