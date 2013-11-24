Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы. ...
Программист Bitrix.
Требуется битрикс программист (не студия, не менеджер) для постоянного онлайн-взаимодействия по сайту. Обязательность, ответственность, адекватность, постоянный скайп!
Заявки фрилансеров
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