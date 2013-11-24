Программист Bitrix.

Есть шаблон на wordpress по ссылке thepowers.ru ЗАДАЧА: доработать его как в демо по ссылке http://themeforest.net/item/moxie-responsive-theme-for-wordpress/4566277?WT.ac=solid_search_thumb&WT.seg_1=solid_search_thumb&WT.z_author=Parallelus Из того, что нужно перенести из демо: главную страницу, портфолио, features и контакты.