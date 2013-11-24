Программист Bitrix.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок67 просмотров

Требуется битрикс программист (не студия, не менеджер) для постоянного онлайн-взаимодействия по сайту. Обязательность, ответственность, адекватность, постоянный скайп!

11 лет назад
DimmaDi
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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