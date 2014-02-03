Установить дизайн на Joomla

Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы.

Если исполнитель будет еще разбираться в целом в Joomla и Ads Manager, то будут еще отдельные задачи по этому сайту за отдельную плату.

Пишите цены, сроки.