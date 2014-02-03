Установить дизайн на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок194 просмотра

Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы.

Если исполнитель будет еще разбираться в целом в Joomla и Ads Manager, то будут еще отдельные задачи по этому сайту за отдельную плату.

Пишите цены, сроки.

Joomla
11 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Замечательный специалист, все точно, аккуратно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рад был помочь заказчику с его заданием. По оплате без проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад