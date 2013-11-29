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"Натянуть" готовую вёрстку на ModX Revolution / WP
Макеты свёрстаны с использованием LESS
Страницы: галлерея картинок на главной, статьи/новости, форма обратной связи, статическая страница с контактами
См приаттаченные документы.
CMS: ModX Revolution (Wordpress в крайнем случее) - всё должно редактироваться более менее удобно из админки
Срок: 3 дня(5 максимум)
Бюджет: 5 000 рублей
Выбранный исполнитель
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