"Натянуть" готовую вёрстку на ModX Revolution / WP

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки160 просмотров

Макеты свёрстаны с использованием LESS

Страницы: галлерея картинок на главной, статьи/новости, форма обратной связи, статическая страница с контактами

См приаттаченные документы.

CMS: ModX Revolution (Wordpress в крайнем случее) - всё должно редактироваться более менее удобно из админки

Срок: 3 дня(5 максимум)

Бюджет: 5 000 рублей

MODXWordPress
11 лет назад
smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
11 лет назад
$140
3 дня
Максим выполнил проект добросовестно и профессионально, точно в срок. Никаких нареканий, только положительные эмоции. Спасибо
Антон - отличный заказчик! ТЗ предоставил четкое, на вопросы всегда готов был ответить. Было приятно сотрудничать с таким человеком. Рекомендую всем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
11 лет назад