Исполнитель для создания тем (шаблонов)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок78 просмотров

Нужен человек для создания тем(шаблонов) .blogspot.com

Шаблоны нужно создавать на англ. по указанной теме. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Так же обязательно пишите фиксированую цену за шаблон.

Жду ваших предложений

11 лет назад
wormon
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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