Верстка под WordPress, правка ajax темы

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок175 просмотров

Задача: обновить шаблон сайта на WordPress, дизайн готов, обновление коснулось 4-х страниц.

Желательно уметь не только верстать и создавать шаблоны, но и иметь опыт программирования для WP.

Ссылку на сайт, технические детали, дизайн предоставлю кандидатам в личной переписке.

Окончательный бюджет будет утвержден после обсуждения ТЗ.

Прошу отправлять ссылки на несколько ваших последних работ, а также порядок цен на услуги.

При успешном и оперативном завершении проекта, возможно регулярное сотрудничество.

AJAXWordPress
11 лет назад
web101
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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