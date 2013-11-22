Здравствуйте. Необходима помощь в доработке сайта на движке CMS Made Simple. - разработка двуязычной версии (исходник: русскоязычная, необходимость в украинской) - разработка формы для отзывов - добавление блока соцсетей - ...
Настроить joomla
Два сайта перенес на новый хост. вижу главную страницу. остальные not found
прошу поправит 5wmz
Заявки фрилансеров
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