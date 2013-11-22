Здравствуйте. Необходима помощь в доработке сайта на движке CMS Made Simple. - разработка двуязычной версии (исходник: русскоязычная, необходимость в украинской) - разработка формы для отзывов - добавление блока соцсетей - ...
Оптимизация сайта
Добрый день.
Необходимо оптимизировать сайт на WP по рекомендациям Google Page Speed.
И сделать валидным код.
url сайта скину откликнувшимся в личку.
Заявки фрилансеров
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