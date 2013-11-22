Оптимизация сайта

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок172 просмотра

Добрый день.

Необходимо оптимизировать сайт на WP по рекомендациям Google Page Speed.

И сделать валидным код.

url сайта скину откликнувшимся в личку.

WordPress
11 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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