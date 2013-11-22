Доработка сайта на CMS Made Simple.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок114 просмотров

Здравствуйте.

Необходима помощь в доработке сайта на движке CMS Made Simple.

- разработка двуязычной версии (исходник: русскоязычная, необходимость в украинской)

- разработка формы для отзывов

- добавление блока соцсетей

- добавление кнопки или блока для онлайн-заявки (сама форма уже готова). Эта кнопка должна быть расположена на видном месте для быстрого заказа услуги.

- добавление он-лайн чата

- добавить новые блоки в левую и правую панель сайта, уменьшить размер существующих блоков.

- поставить защиту от копирования.

11 лет назад
iKsu
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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