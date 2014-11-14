ОБРАЗОВАНИЕ:
сентябрь 2000 – март 2006
Национальный Педагогический Университет им. М. П. Драгоманова, г. Киев
- факультет иностранной филологии
- специальность «немецкий и английский языки, зарубежная литература»
- образование высшее
- диплом магистра
- квалификация: филолог, преподаватель немецкого и английского языков и зарубежной литературы, переводчик немецкого и английского языков)
ОПЫТ РАБОТЫ
август 2002 – октябрь 2003 учитель английского языка средняя школа № 107 с углубленным изучением немецкого языка, г. Киев
август 2004 - настоящее время преподаватель немецкого языка средняя школа, г. Львов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
1. Языковые (переводческие) навыки
- делаю различные переводы
• технические переводы (юриспруденция, экономика, медицина, лингвистика);
• перевод деловой корреспонденции;
Направления перевода:
английский – русский, русский - английский
английский – украинский, украинский – английский
немецкий – русский, русский - немецкий
немецкий – украинский, украинский - немецкий
русский – украинский, украинский – русский
- составляю деловые и личные письма на немецком и английском языках.
2. Преподавательские навыки
- обучаю детей немецкому языку и его практическому применению в повседневной жизни
- готовлю школьников для поступления в ВУЗы
- даю частные уроки (немецкий, английский)
3. Навыки работы на компьютере
• Владение Windows, ABBYY Fine Reader, интернет
• Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
• Высокая скорость набора текста
Прочее:
Выполняю контрольные работы по немецкому и английскому языку на заказ. Пишу рефераты по гуманитарным дисциплинам. Владею стандартами написания данного вида работ. Опыт написания – 3 года
Выполню быстро, качественно.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
ответственность, грамотность, коммуникабельность, дисциплинированность, целеустремленность, порядочность, владение аналитическими и организаторскими способностями, адекватное реагирование на критику, умение работать на результат, осознание своего уровня и желание учиться, большое желание работать и развиваться, вредных привычек не имею.
Портфолио
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