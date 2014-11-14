Переводы (нем.,англ.,укр.,рус.), выполнение контрольных работ (нем., англ.)

ОБРАЗОВАНИЕ:

сентябрь 2000 – март 2006

Национальный Педагогический Университет им. М. П. Драгоманова, г. Киев

- факультет иностранной филологии

- специальность «немецкий и английский языки, зарубежная литература»

- образование высшее

- диплом магистра

- квалификация: филолог, преподаватель немецкого и английского языков и зарубежной литературы, переводчик немецкого и английского языков)

ОПЫТ РАБОТЫ

август 2002 – октябрь 2003 учитель английского языка средняя школа № 107 с углубленным изучением немецкого языка, г. Киев

август 2004 - настоящее время преподаватель немецкого языка средняя школа, г. Львов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

1. Языковые (переводческие) навыки

- делаю различные переводы

• технические переводы (юриспруденция, экономика, медицина, лингвистика);

• перевод деловой корреспонденции;

Направления перевода:

английский – русский, русский - английский

английский – украинский, украинский – английский

немецкий – русский, русский - немецкий

немецкий – украинский, украинский - немецкий

русский – украинский, украинский – русский

- составляю деловые и личные письма на немецком и английском языках.

2. Преподавательские навыки

- обучаю детей немецкому языку и его практическому применению в повседневной жизни

- готовлю школьников для поступления в ВУЗы

- даю частные уроки (немецкий, английский)

3. Навыки работы на компьютере

• Владение Windows, ABBYY Fine Reader, интернет

• Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

• Высокая скорость набора текста

Прочее:

Выполняю контрольные работы по немецкому и английскому языку на заказ. Пишу рефераты по гуманитарным дисциплинам. Владею стандартами написания данного вида работ. Опыт написания – 3 года

Выполню быстро, качественно.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

ответственность, грамотность, коммуникабельность, дисциплинированность, целеустремленность, порядочность, владение аналитическими и организаторскими способностями, адекватное реагирование на критику, умение работать на результат, осознание своего уровня и желание учиться, большое желание работать и развиваться, вредных привычек не имею.