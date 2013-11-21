Сайт - дубликат.

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Закрыт10 заявок173 просмотра

Здравствуйте!

Интересует сколько стоит сделать сайт как вот этот: beluga-bar.com.ua

*интересует прокрутка вниз, эффект перелистывания фоновой фотографии медленее чем прокрутка сама, перекрытие фотографии фоном с текстом..

В общем напишите стоимость и сроки.

11 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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