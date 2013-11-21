Необходимо настроить вывод новостей на CMS Joomla 2.5. Компонент К2. Отредактировать и структурировать несколько однотипных каталогов.
Сайт - дубликат.
Здравствуйте!
Интересует сколько стоит сделать сайт как вот этот: beluga-bar.com.ua
*интересует прокрутка вниз, эффект перелистывания фоновой фотографии медленее чем прокрутка сама, перекрытие фотографии фоном с текстом..
В общем напишите стоимость и сроки.
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