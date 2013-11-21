Валидность joomla+virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка89 просмотров

Поправить деффекты движка joomla+virtuemart так, чтобы магазин проходил проверку на валидность верстки. Сама верстка ваидная, ошибки генерирует движок.

Joomla
11 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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