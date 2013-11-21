Нужен исполнитель. Вот задача. жду цену и сроки. Заранее спасибо 1. На данный момент на сайте есть страница http://freekiev .com .ua/add/. Когда человек заполняет на ней информацию, администратор получает соответствующее ...
Drupal и модуль commerce - настройка и расширение
На сайт под цмс drupal 7.23 использующий модуль commerce (7.х - 1.8) требуется настройка и расширение.
Расширение требуется относительно выбора доставки - две страны только - Россия и Украина или Зимбабве и Аляска.
Россия и Украина будут языковыми лейблами в коде с этими переменными ничего не связывать. Пусть будет $country_id и тп.
1.Тариф доставки:
1.1. Тарифы по стране 1 (пусть будет Украина) если она выбрана:
1.1.1 подводной лодкой : (подводной лодкой - лейбл , меняется в конфиге)
0-1kg 50,00 (каких нибудь едениц валюты например златых)
1-5kg. 55,00
5-10kg. 70,00
10-15 kg. 130
15-20 kg. 150
1.1.2 ракетой в зависимости от веса всей покупки:
0-100 gr. 16 (каких нибудь едениц валюты например рублей)
100-250g 25 .-
250-500g 35 .
500g -1kg 70,00
1-5kg. 75,00
5-10kg. 90,00
10-15 kg. 150
15-20 kg. 170
1.1.3 бесплатно - самовыоз со склада на аляске - 0
1.2 Тарифы по стране 2 (пусть уж будет например Россия) если она выбрана:
1.2.1 верблюдом в зависимости от веса всей покупки:
0-100 gr. 24
100-250g 35 .-
250-500g 56 .
500g -1kg 200,00
1-5kg. 280,00
5-10kg. 440,00
10-15 kg. 520
15-20 kg. 670
2. Кроме тарифа доставки, к общей сумме заказа нужно делать накидку на вес (пусть будет переменная Weight=100 -константа в какой нибуть конфиг среде или файле, лучше в том же файле что и языковые лейблы для стран доставки).
Если заказ меньше чем на 600 каких нибудь едениц валюты ( пусть будет денег той страны которой выбрано - учет и сравнение проверять просто на сумму). Если сумма заказа > 600 то накидку Weight=100 к сумме не добавлять.
Пример1. сумма заказа 450, вес 16 кг. страна 1, притащить подводной лодкой .
Тогда общая цена заказа 450+100 (Weight за то что заказ менее чем на 600)+ 150 Тариф №1.1.1 по стране 1 и по весу 16 попадающему в диапазон 15-10кг. = 450+100+150 = 700 где 100 и 150 должна определять данная модификация.
Пример2. сумма заказа 1900, вес 16 кг. страна 1, самовывоз.
Тогда общая цена заказа 1900+0 (Weight нету так как заказ более чем на 600)+ 0 Тариф №1.1.3 по стране 1 = 1900 должна определятся данной модификацией.
Пример3. сумма заказа 10, вес 6 грамм. страна 2, самовывоза нет поэтому клиент выбирает доставку на верблюде 1.21.
Тогда общая цена заказа 10+600 (Weight за то что заказ менее чем на 600)+ 24 Тариф №1.2.1 по стране 2 = 634 должна определятся данной модификацией.
Желателен опыт работы с данным модулем и ссылки на ткие проекты. Если есть готовое но нужно доточить то тоже скорее всего + но только бы это все не перетерлось апдейтом - апгрейдом. Быстрее стартанет тот кто еще и в админке покажет что гдето реально настраивал а лучше дорбатывал этот модуль. Цена вопроса имеет значение - оплата по факту или по сделанному. Работаем на сайте клиента по фтп. Можете делать у себя - выкладывать и смотреть можно по готовности. Других вариантов не предвидится..
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищем человека на постоянной основе для создания сайтов на платформе Lpgenerator. Желателен опыт работы с данным сервисом! Обязательно скидывайте примеры ваших работ + сроки выполнения.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, привет! Имеется готовая верстка на дивах одностраничника (Landing page). Имеется лицензия Битрикса (версия Бизнес), на которой будет интернет-магазин (сейчас в разработке). Нужно натянуть и вызывать этот лэндинг пейдж (доменное имя ...Закрыт11 лет назад
1. Выполнить 301 редирект с дублирующих страниц сайта. 2. Перенести домен geobrand.ru с новым сайтом на хостинг Timeweb 3. Настроить экспорт в яндекс маркет в автоматическом режиме. Сделать в каждом товаре чек-бокс «Яндекс ...Закрыт11 лет назад
http://iv-ituma.ru/index.php/trikotazh/dlia-doma/kurtka-zhenskaya-naches-detail на карточку товара добавить поле выбора размера. Виртумарт второй. Цену работы пишите либо в заявке, либо в лсСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо на готовую сборку магазина http://ricoco.ru повесить вёрстку. Архив с вёрсткой прикрепил файлом.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо данный шаблон http://livedemo00.template-help.com/prestashop_45427/ скопировать на joomla. Цена и сроки?Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер. Собственно интересует создание (можно с нуля можно из своих наработок) биржи трафика по продаже покупке VK message, Slider, это в первую очередь плюс можно Popup, Bodyclick. Админка нужна для вебмастеров (обязательно) ...Закрыт11 лет назад
Прошу помощи по доработке скрипта выборки элементов в кастомизированном шаблоне карточки товара на CMS Битрикс (интернет-магазин). Выборка идет по нескольким значениям, такие как длина, ширина, выбор чехла, от них соответственно изменяется цена. Необходимо к ...Закрыт11 лет назад
- $10
Имеется Joomla 3.2 + K2. В меню вывода статей из K2 есть различные опции, как отображать на странице: в алфавитном порядке, по дате добавления и т.д. К этим опциям надо добавить - алфавитный ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад