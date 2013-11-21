Drupal и модуль commerce - настройка и расширение

На сайт под цмс drupal 7.23 использующий модуль commerce (7.х - 1.8) требуется настройка и расширение.

Расширение требуется относительно выбора доставки - две страны только - Россия и Украина или Зимбабве и Аляска.

Россия и Украина будут языковыми лейблами в коде с этими переменными ничего не связывать. Пусть будет $country_id и тп.

1.Тариф доставки:

1.1. Тарифы по стране 1 (пусть будет Украина) если она выбрана:

1.1.1 подводной лодкой : (подводной лодкой - лейбл , меняется в конфиге)

0-1kg 50,00 (каких нибудь едениц валюты например златых)

1-5kg. 55,00

5-10kg. 70,00

10-15 kg. 130

15-20 kg. 150

1.1.2 ракетой в зависимости от веса всей покупки:

0-100 gr. 16 (каких нибудь едениц валюты например рублей)

100-250g 25 .-

250-500g 35 .

500g -1kg 70,00

1-5kg. 75,00

5-10kg. 90,00

10-15 kg. 150

15-20 kg. 170

1.1.3 бесплатно - самовыоз со склада на аляске - 0

1.2 Тарифы по стране 2 (пусть уж будет например Россия) если она выбрана:

1.2.1 верблюдом в зависимости от веса всей покупки:

0-100 gr. 24

100-250g 35 .-

250-500g 56 .

500g -1kg 200,00

1-5kg. 280,00

5-10kg. 440,00

10-15 kg. 520

15-20 kg. 670

2. Кроме тарифа доставки, к общей сумме заказа нужно делать накидку на вес (пусть будет переменная Weight=100 -константа в какой нибуть конфиг среде или файле, лучше в том же файле что и языковые лейблы для стран доставки).

Если заказ меньше чем на 600 каких нибудь едениц валюты ( пусть будет денег той страны которой выбрано - учет и сравнение проверять просто на сумму). Если сумма заказа > 600 то накидку Weight=100 к сумме не добавлять.

Пример1. сумма заказа 450, вес 16 кг. страна 1, притащить подводной лодкой .

Тогда общая цена заказа 450+100 (Weight за то что заказ менее чем на 600)+ 150 Тариф №1.1.1 по стране 1 и по весу 16 попадающему в диапазон 15-10кг. = 450+100+150 = 700 где 100 и 150 должна определять данная модификация.

Пример2. сумма заказа 1900, вес 16 кг. страна 1, самовывоз.

Тогда общая цена заказа 1900+0 (Weight нету так как заказ более чем на 600)+ 0 Тариф №1.1.3 по стране 1 = 1900 должна определятся данной модификацией.

Пример3. сумма заказа 10, вес 6 грамм. страна 2, самовывоза нет поэтому клиент выбирает доставку на верблюде 1.21.

Тогда общая цена заказа 10+600 (Weight за то что заказ менее чем на 600)+ 24 Тариф №1.2.1 по стране 2 = 634 должна определятся данной модификацией.

Желателен опыт работы с данным модулем и ссылки на ткие проекты. Если есть готовое но нужно доточить то тоже скорее всего + но только бы это все не перетерлось апдейтом - апгрейдом. Быстрее стартанет тот кто еще и в админке покажет что гдето реально настраивал а лучше дорбатывал этот модуль. Цена вопроса имеет значение - оплата по факту или по сделанному. Работаем на сайте клиента по фтп. Можете делать у себя - выкладывать и смотреть можно по готовности. Других вариантов не предвидится..