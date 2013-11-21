Нужен исполнитель. Вот задача. жду цену и сроки. Заранее спасибо 1. На данный момент на сайте есть страница http://freekiev .com .ua/add/. Когда человек заполняет на ней информацию, администратор получает соответствующее ...
Исполнитель для создания сайтов на Lpgenerator
Ищем человека на постоянной основе для создания сайтов на платформе Lpgenerator.
Желателен опыт работы с данным сервисом!
Обязательно скидывайте примеры ваших работ + сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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