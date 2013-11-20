Добавить выбор размера на 2 Виртумарт

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Закрыт1 заявка93 просмотра

http://iv-ituma.ru/index.php/trikotazh/dlia-doma/kurtka-zhenskaya-naches-detail

на карточку товара добавить поле выбора размера. Виртумарт второй.

Цену работы пишите либо в заявке, либо в лс

11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

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