Нужен исполнитель. Вот задача. жду цену и сроки. Заранее спасибо 1. На данный момент на сайте есть страница http://freekiev .com .ua/add/. Когда человек заполняет на ней информацию, администратор получает соответствующее ...
Натянуть готов. верстку одностраничника на Битрикс
Коллеги, привет!
Имеется готовая верстка на дивах одностраничника (Landing page). Имеется лицензия Битрикса (версия Бизнес), на которой будет интернет-магазин (сейчас в разработке).
Нужно натянуть и вызывать этот лэндинг пейдж (доменное имя ИМ и лэндинга разные) в рамках одной лицензии таким образом, чтобы:
1. заказы все регистировались в одном пуле заказов
2. создавались юзеры, связанные с этим заказом (юзеры будут оставлять свой емейл и телефон).
3. все текстовое наполнение можно было бы менять через админку (вижу как каждый блок оформлять отдельным полем, чтобы можно прям там редактировать хтмл. Может предложите еще какой вариант реализации.
Таких проектов будет очень много.
Прошу сразу в проекте указывать заявку с минимальное ценой, за которую Вы были готовы сделать. Также срок указывайте.
Без отзывов и истории на сервисе прошу не беспокоиться. Работа только через сервис.
Заявки фрилансеров
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