Доработка 2х сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки134 просмотра

Необходимо подправить два сайта - один на WP, другой на Joomla.

1. Joomla - установить Virtuemart и настроить(что именно и как - скину исполнителю) + некоторые поправки шаблона.

2. WP - внести ряд изменений(доработка дизайна и установка нужных плагинов).

Сделать нужно срочно!

JoomlaWordPress
11 лет назад
Jagd_kommando
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

forterio
Олег 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

forterio
Олег 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад