Верстка сайта и установка на систему управления

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок260 просмотров

Добрый день. Необходимо сверстать сайт, поставить на систему управления (ваши предложения по системе). Скрины дизайна в приложениях. Жду предложений по цене, срокам, системе управления. Пояснения по функционалу в личной переписке.

11 лет назад
Ivanopulus
Иван 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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