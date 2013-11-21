Настроить вывод новостей на CMS Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо настроить вывод новостей на CMS Joomla 2.5. Компонент К2.

Отредактировать и структурировать несколько однотипных каталогов.

Joomla
11 лет назад
Mediastyle
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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