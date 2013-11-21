Удаленный програмист php/верстальщик

Коллеги, привет! Имеется готовая верстка на дивах одностраничника (Landing page). Имеется лицензия Битрикса (версия Бизнес), на которой будет интернет-магазин (сейчас в разработке). Нужно натянуть и вызывать этот лэндинг пейдж (доменное имя ...