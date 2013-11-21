Удаленный програмист php/верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки177 просмотров

Компания занимающаяся интернет рекламой, требуется удаленный программист php/верстальщик.

Обязанности:

- доработка сайтов на cms с открытым кодом (язык php)

- исправление ошибок верстки

Знания:

- php

-mysql

-html

-css

- joomla, wordperss и другие.

зп сдельная.

Кандидат только из ХАРЬКВА !

CSSHTMLJoomlaMySQLPHP
11 лет назад
seotop2
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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