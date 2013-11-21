Установить модуль магазина на DLE 8.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки104 просмотра

Имеется магазин mebelnyj.ru на DLE 8.3 с формой заказа, требуется прикрутить модуль магазина так, чтоб была возможность адреса товаров и категорий не менять.

DLE
11 лет назад
Sancho221
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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