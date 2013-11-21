Добрый день. Необходимо сверстать сайт, поставить на систему управления (ваши предложения по системе). Скрины дизайна в приложениях. Жду предложений по цене, срокам, системе управления. Пояснения по функционалу в личной переписке.
Установить модуль магазина на DLE 8.3
Имеется магазин mebelnyj.ru на DLE 8.3 с формой заказа, требуется прикрутить модуль магазина так, чтоб была возможность адреса товаров и категорий не менять.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить вывод новостей на CMS Joomla 2.5. Компонент К2. Отредактировать и структурировать несколько однотипных каталогов.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Поправить деффекты движка joomla+virtuemart так, чтобы магазин проходил проверку на валидность верстки. Сама верстка ваидная, ошибки генерирует движок.Закрыт11 лет назад
- $50
Необходимо подправить два сайта - один на WP, другой на Joomla. 1. Joomla - установить Virtuemart и настроить(что именно и как - скину исполнителю) + некоторые поправки шаблона. 2. WP - внести ряд ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый День! Срочно нужно убрать редирект с одного из сайтов на DLE,с другого сайта Убрать вирус .Ищу специалиста по DLE (CMS). Кто может оперативно помоч, велкомСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Структура сайта: Главная страница Компания i. О компании (обычная страница) ii. Новости (информационная система) iii. Документы (обычная страница) iv. Контакты (обычная страница) Продукция i. Продукция Шелл (электронный каталог без ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен исполнитель. Вот задача. жду цену и сроки. Заранее спасибо 1. На данный момент на сайте есть страница http://freekiev .com .ua/add/. Когда человек заполняет на ней информацию, администратор получает соответствующее ...Закрыт11 лет назад
На сайт под цмс drupal 7.23 использующий модуль commerce (7.х - 1.8) требуется настройка и расширение. Расширение требуется относительно выбора доставки - две страны только - Россия и Украина или ...Закрыт11 лет назад
- $1000
Ищем человека на постоянной основе для создания сайтов на платформе Lpgenerator. Желателен опыт работы с данным сервисом! Обязательно скидывайте примеры ваших работ + сроки выполнения.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, привет! Имеется готовая верстка на дивах одностраничника (Landing page). Имеется лицензия Битрикса (версия Бизнес), на которой будет интернет-магазин (сейчас в разработке). Нужно натянуть и вызывать этот лэндинг пейдж (доменное имя ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад