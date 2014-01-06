Натянуть дизайн

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок119 просмотров

Здравствуйте.

есть сайт купидвери96.рф

Нужно, используя его файлы, сделать немного другой макет:

заменить меню

заменить шапку

заменить цвета

шапку предоставим.

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена. Все ок.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество с Денисом.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад