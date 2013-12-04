Здравствуйте. Необходима помощь в доработке сайта на движке CMS Made Simple. - разработка двуязычной версии (исходник: русскоязычная, необходимость в украинской) - разработка формы для отзывов - добавление блока соцсетей - ...
Меры по защите сайта на джумле
Есть сайт на джумле 1.5.26. (обновлять джумлу не будем) Наша задача максимально обезопасить то,что сейчас имеем.
Например:
- убрали ярлык, что сайт работает на Джуме. чтобы посторонний посетитель не смог понять на чем работает сайт.
- защитится от SQL инъекций, например компонентом jFireWall Lite
- Защитить файлы сайта путем расстановки правильных доступов
- Поставить например плагин от взлома: jHackGuard
Возможно, вы знаете более продвинутые способы защиты. То что я привел – это только для примера.
Свои заявки, оставляйте, пожалуйста, только по проектом. В заявке должна присутствовать цена (приблизительно), сроки, и ваш контактный скайп.
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