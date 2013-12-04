Меры по защите сайта на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки165 просмотров

Есть сайт на джумле 1.5.26. (обновлять джумлу не будем) Наша задача максимально обезопасить то,что сейчас имеем.

Например:

- убрали ярлык, что сайт работает на Джуме. чтобы посторонний посетитель не смог понять на чем работает сайт.

- защитится от SQL инъекций, например компонентом jFireWall Lite

- Защитить файлы сайта путем расстановки правильных доступов

- Поставить например плагин от взлома: jHackGuard

Возможно, вы знаете более продвинутые способы защиты. То что я привел – это только для примера.

Свои заявки, оставляйте, пожалуйста, только по проектом. В заявке должна присутствовать цена (приблизительно), сроки, и ваш контактный скайп.

JoomlaSQL
11 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Уже не первый раз работаю с Пашей. Отличный специалист. Рекомендую
Как написал Евгений, работаем с ним уже не первый раз, всем доволен, адекватный заказчик, отличный человек. Смело рекомендую.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад