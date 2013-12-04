Меры по защите сайта на джумле

Есть сайт на джумле 1.5.26. (обновлять джумлу не будем) Наша задача максимально обезопасить то,что сейчас имеем.

Например:

- убрали ярлык, что сайт работает на Джуме. чтобы посторонний посетитель не смог понять на чем работает сайт.

- защитится от SQL инъекций, например компонентом jFireWall Lite

- Защитить файлы сайта путем расстановки правильных доступов

- Поставить например плагин от взлома: jHackGuard

Возможно, вы знаете более продвинутые способы защиты. То что я привел – это только для примера.

Свои заявки, оставляйте, пожалуйста, только по проектом. В заявке должна присутствовать цена (приблизительно), сроки, и ваш контактный скайп.