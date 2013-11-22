Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки128 просмотров

Нужен специалист по разработке сайтов. CMS Bitrix. Социальный проект www.yarec.ru

Описание проект на главной странице.

Нужно сделать красивый вывод базы объектов (по регионам, городам....).

Изменить шаблон детального просмотра объектов http://yarec.ru/katalog/primorskiy_kray/1129/ и что бы при добавлении объекта пользователь мог указать местоположение на карте

11 лет назад
oksanga80
Оксана 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров