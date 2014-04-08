Помощь с Drupal 7.

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Завершен3 заявки174 просмотра

Нужна помощь с Помощь с Drupal 7. Нужно сделать зону-регион после статьи и там поставить блок перелинковки (похожие материалы). Исползуя плагин simular или какой то другой. Оплата ченрез вебмани. Так же нужна небольшая корректировка пагнации.

Drupal
11 лет назад
wormon
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
отлично
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад