Необходимо сверстать и натянуть на joomla 3.1 сайт по продаже металлопроката и сэндвич панелей. Верстка резиновая с ограничениями. Срок — пять дней. Исходники и ТЗ вышлю исполнителю.
Помощь с Drupal 7.
Нужна помощь с Помощь с Drupal 7. Нужно сделать зону-регион после статьи и там поставить блок перелинковки (похожие материалы). Исползуя плагин simular или какой то другой. Оплата ченрез вебмани. Так же нужна небольшая корректировка пагнации.
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