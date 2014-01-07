Натянуть HTML шаблон на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок191 просмотр

Натянуть HTML шаблон на Opencart. Некоторые изображения макета прикреплены ниже.

Opencart 1.5.6

Жду предложения с суммой и сроками.

HTMLOpencart
11 лет назад
onx
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Работать можно :)
Отличный заказчик, своевременная оплата, и качественно сделанное ТЗ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад