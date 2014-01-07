Натянуть HTML шаблон на Opencart

Нужна помощь с Помощь с Drupal 7. Нужно сделать зону-регион после статьи и там поставить блок перелинковки (похожие материалы). Исползуя плагин simular или какой то другой. Оплата ченрез вебмани. Так же нужна небольшая корректировка ...