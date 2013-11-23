Перенос 3-х сайтов с Joomla 3 на UMI.CMS

Для переноса сайтов с CMS Joomla 3 на движок UMI.CMS необходим независимый мигратор-конвертер (скрипт для переноса баз данных), отвечающий следующим требованиям:

1) Работа через браузер.

2) Окно ввода логина и пароля к базам данных донора и реципиента.

3) Возможность заказчику самостоятельно перенести несколько сайтов.

Взаимодействие с базой данных CMS донора и реципиента производится посредством ввода информации через браузер в окно, в котором вводится адрес хоста, имя базы данных, логин, пароль и префикс донора и ниже (рядом) таже информация по реципиенту. Если префикс не совпадает, мигратор должен вносить изменения префикса в таблицу материалов реципиента.

Далее мигратор производит перенос материалов из базы данных донора в базу данных реципиента. По окончании необходим вывод сообщения о количестве перенесенных материалов.