Нужна помощь с Помощь с Drupal 7. Нужно сделать зону-регион после статьи и там поставить блок перелинковки (похожие материалы). Исползуя плагин simular или какой то другой. Оплата ченрез вебмани. Так же нужна небольшая корректировка ...
Перенос 3-х сайтов с Joomla 3 на UMI.CMS
Для переноса сайтов с CMS Joomla 3 на движок UMI.CMS необходим независимый мигратор-конвертер (скрипт для переноса баз данных), отвечающий следующим требованиям:
1) Работа через браузер.
2) Окно ввода логина и пароля к базам данных донора и реципиента.
3) Возможность заказчику самостоятельно перенести несколько сайтов.
Взаимодействие с базой данных CMS донора и реципиента производится посредством ввода информации через браузер в окно, в котором вводится адрес хоста, имя базы данных, логин, пароль и префикс донора и ниже (рядом) таже информация по реципиенту. Если префикс не совпадает, мигратор должен вносить изменения префикса в таблицу материалов реципиента.
Далее мигратор производит перенос материалов из базы данных донора в базу данных реципиента. По окончании необходим вывод сообщения о количестве перенесенных материалов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $320
Необходимо сверстать и натянуть на joomla 3.1 сайт по продаже металлопроката и сэндвич панелей. Верстка резиновая с ограничениями. Срок — пять дней. Исходники и ТЗ вышлю исполнителю.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Задача: обновить шаблон сайта на WordPress, дизайн готов, обновление коснулось 4-х страниц. Желательно уметь не только верстать и создавать шаблоны, но и иметь опыт программирования для WP. Ссылку на сайт, технические ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать небольшие правки на сайте wordpress. Желательно как можно быстрее. ТЗ скину кандидатам. Оплата qiwi или вебманиСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Поцепить верстку на cmsmadesimple, настроить модуль галереи фото и слайдера (чтобы фото аяксом подгружались). Стоимость 80 долл, 2 дня работы. Нужно как можно скорееСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
http://ph173384.www12.pagehost.ru/ В каталоге есть товары, но при нажатии на категории выскакивает 404 - все дело в неправильном пути. Плюс криво отображается меню-последняя кнопка выскочила внизСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть оплаченый шаблонкуплен на мостр темплетс Задача натянуть его на Друпал или вордпрессСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Задание: 1.Требуется создать сайт визитку (Wordpress, Jomla), страниц 5. 2.Раскрутка 2.1 Подобрать ключевые слова, тематика бурение скважин, регион Киев, Киевская область 2.2 Вывести сайт в ТОП 10 ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Два сайта перенес на новый хост. вижу главную страницу. остальные not found прошу поправит 5wmzСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад